сегодня



Видео с текстом от GOTUS



"Beware Of The Fire", официальное видео с текстом от группы GOTUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Gotus, выпущенного 19 января на Frontiers Music:



"Take Me To The Mountain"

"Beware Of The Fire"

"Love Will Find Its Way"

"Undercover"

"Weekend Warriors"

"Children Of The Night"

"When The Rain Comes"

"Without Your Love"

"What Comes Around Goes Around"

"Reason To Live"

"On The Dawn Of Tomorrow"







+0 -0



просмотров: 13