все новости группы







Slower

?

-

-





26 янв 2024 : Кавер-версия SLAYER от SLOWER



26 янв 2024



Кавер-версия SLAYER от SLOWER



Группа SLOWER, в состав которой входят Bob Balch из Fu Manchu, Esben Willems bo Monolord, Peder Bergstrand из Lowrider, Scott Reeder из Fireball Ministry (also ex-Kyuss), Laura Pleasants из Kylesa и Amy Barrysmith из Year Of The Cobra, представили собственное прочтение нетленки SLAYER "South Of Heaven". Этот трек взят из дебютного альбома Slower:



"War Ensemble"

"The Antichrist"

"Blood Red"

"Dead Skin Mask"

"South Of Heaven"







+0 -1



( 2 ) просмотров: 417