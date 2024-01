сегодня



Видео с текстом от METRO SOCIETY



METRO SOCIETY опубликовали официальное видео с текстом на песню “City Streets”. Этот трек взят из нового альбома "The London Conspiracy Chapter I 1898", релиз которого намечен на первое марта:



“London 1898”

“City Streets”

“Lost Souls”

“Pieces Of The Past”

“Society”

“Underground”

“Inferno”







