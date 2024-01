сегодня



Новое видео KICKIN VALENTINA



"Takin A Ride", новое видео группы KICKIN VALENTINA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Star Spangled Fist Fight", выходящего 19 апреля:



"Gettin Off"

"Dirty Rhythm"

"Fire Back"

"Man On A Mission"

"Turn Me Loose"

"Died Laughing"

"Takin’ A Ride"

"Amsterdam"

"Ride Or Die"

"Star Spangled Fist Fight"







