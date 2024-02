31 янв 2024



Трейлер нового альбома GRAYWITCH



GRAYWITCH опубликовали трейлер к новому альбому "Children Of Gods", выход которого намечен на второе февраля на Sleaszy Rider SRL:



“Overture To Olympus”

“Children Of Gods”

“Odysseus”

“Holy Lands”

“The One”

“Immortals”

“Swansong”

“God Of War”

“Over The Red Sky”

“Swansong (Orchestral)”







