Музыканты VADER, DECAPITATED, ANTIGAMA в SHADOHM



Группа SHADOHM, в состав которой входят Paweł "Pavulon" Jaroszewicz (Vader, Decapitated, Hate, Antigama, Obscure Sphinx) и участники Adrian Meissner, Rafał Tarlachan, Błażej Kasprzak, Jakub Śliwowski, заключила контракт с Selfmadegod Records, на котором восьмого марта состоится релиз альбома Through Darkness Towards Enlightenment:



"Through Darkness"

"Blurred"

"Fair Weather Friend"

"Ripped Apart"

"Towards Enlightenment"



Состав:



Adrian "Klama" Meissner – vocals

Paweł "Pavulon" Jaroszewicz – drums

Rafał "Tarlachan" Łyszczarz – guitars, vocals

Błażej Kasprzak – bass

Jakub "Szatan" Śliwowski – guitars







