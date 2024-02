сегодня



Видео с текстом от DISTORTED REFLECTION



DISTORTED REFLECTION опубликовали официальное видео с текстом на песню "Cassandra" feat. Ross "The Boss" Friedman, которая будет включена в выходящий девятого февраля на Iron Shield Records альбом Doom Rules Eternally:



"Mr. Snake"

"Ring Of Fire"

"Colours"

"Dark Mermaid"

"Twilight Zone"

"Cassandra"

"Victim Of Fate"

"Ghosts Of Mind"

"The Eternal Gate"







