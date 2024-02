сегодня



Вокалист ATTIKA в VAN WAR



"Metal On", новая песня группы VAN WAR, доступна для прослушивания ниже.



Состав:



Rob Van War- Vocals

Dave Ulloa- Guitar

Loren Bates- Drums

Paul Van Rijswijk - lead guitar

Charles Heijnen- bass

Metal On by Van War





