Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 58
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 36
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 36
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
*Лидер THERION о планах на будущее 14
*Новая песня KERRY KING 13
*IHSAHN: «Смысла в новом альбоме EMPEROR нет» 11
*ROB ZOMBIE нашел басиста 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 58
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 36
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 36
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 25
[= ||| все новости группы



*

Paradoxx

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео PARADOXX



zoom
逆説のSingularity, новое видео PARADOXX, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 逆説のSingularity, релиз которого намечен на 14 февраля.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 фев 2024
Mister
Блин, не тот Парадокс

просмотров: 187

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом