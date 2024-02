Видео с текстом от THE CROWS

сегодня



THE CROWS опубликовали официальное видео с текстом на песню "Forever", которая взята из выходящего 26 февраля на Lions Pride Music альбома Ready When You Are:



"All Fall Down"

"I Should've Known"

"Scorcher"

"Forever"

"Evil At The Gate"

"Boom Bang Twang"

"One Last Look"

"Pretty Little Liar"

"Red Rover"

"Falling In Love Again"







