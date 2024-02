сегодня



ALL SHALL PERISH возвращаются!



ALL SHALL PERISH опубликовали следующее сообщение:



«Deathcore ЖИВ!



Мы вернулись. Цикличность происходящего настигла даже The Deathcore. Возможно, жанр никогда не умирал, но зомбировался?



Первая пластинка ALL SHALL PERISH вышла в 2003 году, а "последняя" - в 2011-м; и вот теперь, спустя всего 9 лет после того, как мы объявили о нашем (неудачном) воссоединении, и почти 13 лет с момента выхода нашего последнего альбома, мы наконец-то можем сказать о конце..... Все кончено. Мы пробудились от нашей догматической дремоты и обнаружили себя в странном мире, где Deathcore жив, а дети зажигают. Кровь мучеников стала семенем возрождения.



Спасибо всем группам, старым и новым, которые поддерживали факел жанра, столкнувшегося с откровенной ненавистью, но в результате вновь открытого и больного AF, к огорчению сторонников принципов чистоты по всему миру.



Всем фанатам, которые каждый день нашего отсутствия не переставали выражать свое недовольство, это для вас.



ПЕРВЫЕ КОНЦЕРТЫ ЗА 10 ЛЕТ



Big Texas Metal Fest - May 2024

Inkcarceration Festival - July 2024»











