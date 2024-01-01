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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 56
*Новая песня KERRY KING 49
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 38
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 37
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All Shall Perish

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9 фев 2024 : 		 ALL SHALL PERISH возвращаются!

22 окт 2015 : 		 В ALL SHALL PERISH вернулся вокалист

29 окт 2013 : 		 Басист ALL SHALL PERISH: «У нас не было вариантов кроме как уволить вокалиста»

7 окт 2013 : 		 ALL SHALL PERISH об уходе вокалиста

30 авг 2013 : 		 Видео с текстом от ALL SHALL PERISH

20 дек 2012 : 		 BEN ORUM ушел из ALL SHALL PERISH

12 окт 2012 : 		 Видео с выступления ALL SHALL PERISH

12 апр 2012 : 		 Испаноязычный трек от ALL SHALL PERISH

10 ноя 2011 : 		 Новое видео ALL SHALL PERISH

17 сен 2011 : 		 ALL SHALL PERISH снимут видео на бесплатном шоу

30 июл 2011 : 		 Новый альбом ALL SHALL PERISH доступен для прослушивания

26 июл 2011 : 		 Новое видео ALL SHALL PERISH

30 июн 2011 : 		 Презервативы от ALL SHALL PERISH

24 май 2011 : 		 ALL SHALL PERISH отменили европейский тур

7 май 2011 : 		 Семплы всех песен с нового альбома ALL SHALL PERISH

5 май 2011 : 		 Обложка нового альбома ALL SHALL PERISH

26 апр 2011 : 		 Название нового альбома ALL SHALL PERISH

4 мар 2011 : 		 Новая песня ALL SHALL PERISH

27 янв 2011 : 		 ALL SHALL PERISH о новом альбоме

10 ноя 2010 : 		 ALL SHALL PERISH начали работу над альбомом

15 июл 2010 : 		 Гитарист ALL SHALL PERISH выпустит сольный инструментальный альбом

7 июн 2010 : 		 ALL SHALL PERISH представили новый состав

9 фев 2009 : 		 ALL SHALL PERISH поменяли гитариста

29 дек 2008 : 		 ALL SHALL PERISH ищут гитариста для предстоящих туров

5 сен 2008 : 		 Новый альбом ALL SHALL PERISH доступен для скачивания

4 май 2008 : 		 ALL SHALL PERISH "набирают обороты в студии"
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ALL SHALL PERISH возвращаются!



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ALL SHALL PERISH опубликовали следующее сообщение:

«Deathcore ЖИВ!

Мы вернулись. Цикличность происходящего настигла даже The Deathcore. Возможно, жанр никогда не умирал, но зомбировался?

Первая пластинка ALL SHALL PERISH вышла в 2003 году, а "последняя" - в 2011-м; и вот теперь, спустя всего 9 лет после того, как мы объявили о нашем (неудачном) воссоединении, и почти 13 лет с момента выхода нашего последнего альбома, мы наконец-то можем сказать о конце..... Все кончено. Мы пробудились от нашей догматической дремоты и обнаружили себя в странном мире, где Deathcore жив, а дети зажигают. Кровь мучеников стала семенем возрождения.

Спасибо всем группам, старым и новым, которые поддерживали факел жанра, столкнувшегося с откровенной ненавистью, но в результате вновь открытого и больного AF, к огорчению сторонников принципов чистоты по всему миру.

Всем фанатам, которые каждый день нашего отсутствия не переставали выражать свое недовольство, это для вас.

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