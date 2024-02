сегодня



Переиздание LADY BEAST выйдет весной



26 апреля Dying Victims Productions выпустят на виниле переиздание второго альбома LADY BEAST Lady Beast II:



"Heavy Metal Destiny"

"We Are The Witches"

"Bind The Runes"

"Caged Fury"

"Heroes Of Our Time"

"Frost Giant's Daughter"

"Forest Of The Impaled"

"Lose To Win"

"Banshee"







+0 -0



просмотров: 34