10 фев 2024 : Новое видео PAINFUL



сегодня



Новое видео PAINFUL



"Liberty (Dies)", новое видео группы PAINFUL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Nefarious Monarchy, выходящего 25 мая:



"A World Of Kings"

"Liberty (Dies)"

"Growing Rage"

"Reign Of Terror"

"History Repeats"

"United In Blood"

"Heart Of Darkness"

"We Are Not Equal"

"Remaining Shadows"

"Fallen Hierarchies"







