FENRIZ в COFFIN STORM

"Over Frozen Moors", новая песня группы COFFIN STORM, в состав которой входят Fenriz из DARKTHRONE, Apollyon (AURA NOIR, LAMENTED SOULS) и Bestial Tormentor (INFERNÖ, LAMENTED SOULS), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Arcana Rising":
01. Over Frozen Moors [06:08]
02. Arcana Rising [06:47]
03. Open the Gallows [10:26]
04. Eighty-Five And Seven Miles [07:18]
05. Ceaseless Abandon [06:57]
06. Clockwork Cult [07:21]
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