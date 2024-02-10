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Coffin Storm

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10 фев 2024 : 		 FENRIZ в COFFIN STORM
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FENRIZ в COFFIN STORM



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"Over Frozen Moors", новая песня группы COFFIN STORM, в состав которой входят Fenriz из DARKTHRONE, Apollyon (AURA NOIR, LAMENTED SOULS) и Bestial Tormentor (INFERNÖ, LAMENTED SOULS), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Arcana Rising":

01. Over Frozen Moors [06:08]
02. Arcana Rising [06:47]
03. Open the Gallows [10:26]
04. Eighty-Five And Seven Miles [07:18]
05. Ceaseless Abandon [06:57]
06. Clockwork Cult [07:21]




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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10 фев 2024
HeliosHyperion
Годится. Бодрее последнего Стула, что уже неплохо.
10 фев 2024
gravitgroove
Уберите имя Fenriz из этого коллаба и вы, в основном, пропустите это мимо, даже при присутствии в группе Аполлиона.
10 фев 2024
HeliosHyperion
Имя убрать можно, Фенриза сложнее.
Like!2
10 фев 2024
dark_medieval_times
А вот это уже интересно(по крайней мере состав) музычку позже послушаю.

просмотров: 399

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