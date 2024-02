все новости группы







сегодня



FENRIZ в COFFIN STORM



"Over Frozen Moors", новая песня группы COFFIN STORM, в состав которой входят Fenriz из DARKTHRONE, Apollyon (AURA NOIR, LAMENTED SOULS) и Bestial Tormentor (INFERNÖ, LAMENTED SOULS), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Arcana Rising":



01. Over Frozen Moors [06:08]

02. Arcana Rising [06:47]

03. Open the Gallows [10:26]

04. Eighty-Five And Seven Miles [07:18]

05. Ceaseless Abandon [06:57]

06. Clockwork Cult [07:21]







