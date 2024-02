сегодня



Новое видео MALPHAS



“Red Shield Syndicate”, новое видео группы MALPHAS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Portal, выходящего 29 марта:



"The Wizard's Portal"

"Fiat Empire"

"Novus Ordo Seclorum"

"Red Shield Syndicate"

"Candle Hands"

"Shadow And Blood On Jekyll Isle"

"Leviathan's Moonlit Sanctum"

"Pale Eyes To Snowy Skies"

"Atonement"

"Man, Raven And The Portal"







просмотров: 108