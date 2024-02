сегодня



Видео с текстом от STORMWARNING



STORMWARNING опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sweet True Lies". Этот трек взят из нового альбома “Stormwarning”, релиз которого намечен на 17 марта на Frontiers Music Srl:



"Eye Of The Storm"

"Satellite Falling"

"Sweet True Lies"

"Question Of Time"

"Neon Skies"

"Way Of The Warrior"

"Soldiers Of Love"

"Lovers In The Dark"

"Horizon Chase"

"Last Trip To Eden"

"Call Of The Wild"







+0 -0



просмотров: 135