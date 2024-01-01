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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 45
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 24
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
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Stormwarning

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Видео с текстом от STORMWARNING



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STORMWARNING опубликовали официальное видео с текстом на песню "Sweet True Lies". Этот трек взят из нового альбома “Stormwarning”, релиз которого намечен на 17 марта на Frontiers Music Srl:

"Eye Of The Storm"
"Satellite Falling"
"Sweet True Lies"
"Question Of Time"
"Neon Skies"
"Way Of The Warrior"
"Soldiers Of Love"
"Lovers In The Dark"
"Horizon Chase"
"Last Trip To Eden"
"Call Of The Wild"

STORMWARNING Release Official Lyric Video For "Sweet True Lies"




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