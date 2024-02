сегодня



Первый концертный альбом WINTER выйдет весной



Svart Records объявили о том, что 19 апреля впервые будет издан концертный альбом группы WINTER, запись которого проходила в Бруклине в 2012 году:



"Oppression Freedom Oppression" (Reprise)

"Servants Of The Warsmen"

"Goden"

"Power And Might"

"Destiny"

"Eternal Frost"

"Into Darkness"







