15 фев 2024 : FREEDOM готовят новый альбом



FREEDOM готовят новый альбом



Группа FREEDOM сообщила о выпуске второго альбома, получившего название Stay Free!, продюсером которого выступил Martin “Konie” Ehrencrona (Viagra Boys, Håkan Hellström, Les Big Byrd):



“Tonight”

“Love Reaction”

“Eye Of The Storm”

“I’m Going To Leave You”

“Freedom Song”

“This Is Gonna Hurt”

“Johnny, You’re Electric!”

“Melanie”

“Gone”

