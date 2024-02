сегодня



Музыканты LIVING COLOUR и ADRENALINE MOB в SONIC UNIVERSE



"I Am", , новое видео группы SONIC UNIVERSE, в состав которой входят вокалист LIVING COLOUR Corey Glover и гитарист ADRENALINE MOB Mike Orlando, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "It Is What It Is", выходящего 10 мая на earMUSIC:



01. I Am

02. It Is What It Is

03. Turn A Blind Eye

04. My Desire

05. Whisper To A Scream

06. Higher

07. Life

08. Come What May

09. I Want It All

10. Beautiful Disunity







