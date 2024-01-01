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*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 46
*Новое видео MY DYING BRIDE 25
*OZZY OSBOURNE наехал на Йе 21
*Новое видео SONATA ARCTICA 18
*Музыканты CHILDREN OF BODOM: «Алекси был так плох, что у наш... 17
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Bad Brains

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16 фев 2024 : 		 DAVE GROHL, CHARLIE BENANTE и SCOTT IAN записали кавер-версию BAD BRAINS

13 авг 2021 : 		 Вокалист BAD BRAINS предлагает NFT

14 сен 2020 : 		 Умер вокалист BAD BRAINS

19 июн 2019 : 		 Фронтмен BAD BRAINS выпустит сольный альбом в октябре

13 фев 2018 : 		 BAD BRAINS работают над новым альбомом

10 июн 2017 : 		 Вокалист LAMB OF GOD присоединился на сцене к BAD BRAINS

12 янв 2017 : 		 Документальный фильм о вокалисте BAD BRAINS

21 окт 2016 : 		 Биография вокалиста BAD BRAINS выйдет зимой

16 мар 2016 : 		 Диагноз вокалиста BAD BRAINS

10 мар 2016 : 		 BAD BRAINS хотят собрать $100,000

11 ноя 2015 : 		 Гитарист BAD BRAINS идет на поправку

5 ноя 2015 : 		 Гитарист BAD BRAINS попал в больницу

10 сен 2013 : 		 Вокалист BAD BRAINS на миньоне ISLANDER

22 янв 2013 : 		 BAD BRAINS выпустили соус

14 ноя 2012 : 		 Новый альбом BAD BRAINS вышел на виниле

9 ноя 2012 : 		 Участники CRO-MAGS, KILLSWITCH ENGAGE, LIVING COLOUR исполнили кавер-версии BAD BRAINS

12 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома BAD BRAINS

26 сен 2012 : 		 Новый альбом BAD BRAINS выйдет в ноябре

10 мар 2011 : 		 BAD BRAINS работают над новым альбомом
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|||| сегодня

DAVE GROHL, CHARLIE BENANTE и SCOTT IAN записали кавер-версию BAD BRAINS



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DAVE GROHL, CHARLIE BENANTE и SCOTT IAN записали кавер-версию композиции BAD BRAINS "The Regulator", которая будет выпущена 20 апреля на Record Store Day как проект G.B.I. (Grohl, Benante, Ian). Все вырученные средства будут направлены в адрес вокалиста коллектива, Paul'a "H.R." Hudson'a, который на протяжении последних десяти лет страдает от мучительного редкого заболевания в области головы, известного как головные боли SUNCT.




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