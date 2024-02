сегодня



DAVE GROHL, CHARLIE BENANTE и SCOTT IAN записали кавер-версию BAD BRAINS



DAVE GROHL, CHARLIE BENANTE и SCOTT IAN записали кавер-версию композиции BAD BRAINS "The Regulator", которая будет выпущена 20 апреля на Record Store Day как проект G.B.I. (Grohl, Benante, Ian). Все вырученные средства будут направлены в адрес вокалиста коллектива, Paul'a "H.R." Hudson'a, который на протяжении последних десяти лет страдает от мучительного редкого заболевания в области головы, известного как головные боли SUNCT.





