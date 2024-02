сегодня



Новая песня VESPERIAN SORROW



VESPERIAN SORROW выпустят новую работу, получившую название Awaken The Greylight, 26 апреля на Black Lion Records:



"As The Pillars Were Raised"

"Antediluvian - Proceeding The Unshaping"

"An Epistle To The Prime Vivified"

"Traverse The Vorthonian Passage"

"A Dire Flight For The Black Fragment"

"Seek The Last Priestess Of Tyyk"

"They Beheld The Chainbreaker's Crowning Defiance"

"Who Dwells Whithin The Blight Moon"

"The Excillion Ontogenesis"

