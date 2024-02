сегодня



Новое видео OUT OF DARKNESS



“Terraform”новое видео группы OUT OF DARKNESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Out Of Darkness, выходящего 23 февраля:



“Cosmic Conclusion”

“CREEPER”

“Terraform”

“Out Of Darkness”

“Prelude To Eternity”

“Entity”

“Open Wound”

“Soul Dreams”

“Breathing Fire”

“Via Dolorosa”

“In A Dream”







+0 -0



просмотров: 111