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Vitalij Kuprij

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Умер Виталий Куприй



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Виталий Куприй, известный по работе с ARTENSION и RING OF FIRE, а также недавно игравший в туре с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA, скончался в возрасте 49 лет.

Новость подтвердил Lars Eric Mattsson: «Сегодня утром я проснулся от очень печальных новостей: мой дорогой друг и маэстро клавишных Виталий Куприй скончался вчера вечером. Уроженец Украины, виртуоз жил в Филадельфии и недавно закончил очередной успешный тур с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA.

Я знал и работал с Виталием более 20 лет, и он всегда говорил о том, что увидит меня здесь, в Финляндии, чтобы порыбачить, что было его второй любовью после музыки. Мы несколько раз записывались вместе, первый раз для дебютного альбома BOOK OF REFLECTIONS 20 лет назад, а затем для моего концептуального альбома MATTSSON War. Мой звукозаписывающий лейбл Lion Music Record Label выпустил много его музыки, включая три сольных альбома, его группу ARTENSION и многое другое.

Тебя будет очень не хватать, мой друг!»

TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA: «Мы глубоко опечалены кончиной нашего дорогого друга и коллеги по группе Виталия Куприя. Он был всемирно известным классическим пианистом и композитором.

В 2010 году Виталий присоединился к TSO во время первого тура " Beethoven's Last Night" и стал неотъемлемой частью коллектива. Его безупречные и энергичные выступления неизменно покоряли зрителей, и многие из вас узнали и полюбили его так же, как и мы. Помимо музыкального мастерства, Виталий был искусным шахматистом, заядлым рыбаком и просто веселым человеком. Его отсутствие будет глубоко ощущаться всеми.

Покойся с миром, Виталий. Тебя будет очень не хватать»










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22 фев 2024
Вашингтон Ирвинг
49 всего, пиздец, берегите себя, братцы

просмотров: 472

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