26 фев 2024 : Новые песни STORMBORN



Новые песни STORMBORN



"Fear Of A Monster" и "Serpentine",, новые песни группы STORMBORN, доступны для прослушивания ниже. Они взяты из альбома Zenith, выход которого запланирован на 26 апреля:



“Call Of The Void”

“Land Of The Servant King”

“Fear Of A Monster”

“The Unending Night”

“Dawn Will Come Again”

“Out In The Weird”

“Serpentine”

“Death Incarnate”

“Echo”







