"A Song To Save Us All", новое видео ALISSA WHITE-GLUZ, доступно для просмотра ниже. Эта пронзительная композиция служит призывом к борьбе с трагической участью животных, попавших в ловушку меховой индустрии, и является официальным саундтреком к удостоенному наград документальному фильму " Ending Real Fur", снятому компанией Arise Productions.
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"A Song To Save Us All" - это нечто большее, чем просто музыкальное произведение. Это свидетельство способности искусства говорить за тех, кто не может высказаться сам. С помощью привязчивых мелодий и вызывающего душевный отклик текста Алисса убеждает зрителей бросить вызов жестокой реальности эксплуатации животных.
Алиссу часто называют примером для женщин, занимающихся тяжелой музыкой, и она не упускает возможностей задействовать музыку для защиты животных - дела, которому она глубоко предана. "С помощью 'A Song To Save Us All' я хочу усилить голос тех, кого заглушила жестокость индустрии меха. Музыка обладает способностью проникать через границы и вызывать эмпатию, и я надеюсь, что эта песня послужит катализатором значимых перемен".
шикарно