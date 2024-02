22 фев 2024



Новое видео ALISSA WHITE-GLUZ



"A Song To Save Us All", новое видео ALISSA WHITE-GLUZ, доступно для просмотра ниже. Эта пронзительная композиция служит призывом к борьбе с трагической участью животных, попавших в ловушку меховой индустрии, и является официальным саундтреком к удостоенному наград документальному фильму " Ending Real Fur", снятому компанией Arise Productions.







