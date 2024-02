сегодня



Новое видео MORGUL BLADE



"Heavy Metal Wraiths", новое видео группы MORGUL BLADE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Heavy Metal Wraiths, выходящего 26 апреля:



"Eagle Strike"

"Beneath the Black Sails"

"Heavy Metal Wraiths"

"Frostwyrm Cavalry"

"Widow's Lament"

"Spider God"

"Razor Sharp"

"A Welcoming Hearth"

"Neither Cross Nor Crown"

"The Last in a Line of Kings"







+0 -0



просмотров: 130