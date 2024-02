25 фев 2024



Новый альбом CHAPEL OF SAMHAIN выйдет весной



CHAPEL OF SAMHAIN выпустят дебютную пластинку, получившую название Black Onyx Cave на CD тиражом в 300 копий 18 марта на Nuclear Winter Records:



“Charnel”

“Flesh”

“Pale”

“Delirium”

“Portal”

“Ether”

Black Onyx Cave by CHAPEL OF SAMHAIN





