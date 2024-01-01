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Krokmitën

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OHN LONGSTRETH на альбоме KROKMITËN



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OHN LONGSTRETH принял участие в записи нового альбома KROKMITËN, Theta.

«Это радостная и горькая новость. Я надеялся сотрудничать с Guyot при создании этого альбома, но конфликтующие графики сделали это невозможным. Участие Guyot в трех группах и его роль директора крупнейшего музыкального магазина Монреаля еще больше усложнили задачу. Мы по-прежнему остаемся хорошими друзьями, и важно отметить, что каждый проект Krokmitën является независимым, так что есть шанс, что он вернется в будущем, если звезды сойдутся

Guyot, несомненно, высококвалифицированный барабанщик. Так куда же мне двигаться дальше? Как насчет того, чтобы пригласить одного из пионеров экстремальной игры на барабанах, John Longstreth? Эта возможность выпала совершенно случайно, и все произошло очень быстро. Его стиль игры органично вписывается в то видение, которое я имел для Theta. Преданность John'а своему ремеслу по-настоящему вдохновляет. Он уже записал половину Theta, но был вынужден прерваться на время тура с Origin. Запись возобновится после его возвращения. Он вложил в Theta всю свою душу и сердце, и результат говорит сам за себя. Его точность и интенсивность поднимают звучание Krokmitën на новую высоту, и я не могу дождаться, когда поклонники смогут оценить его работу».

ORIGIN Drummer JOHN LONGSTRETH Joins Forces With KROKMITГ‹N For Theta Album




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