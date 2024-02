сегодня



Новый альбом WINTERBORN выйдет весной



Группа WINTERBORN объявила о том, что новый альбом, получивший название "Winterborn", будет выпущен в марте. Видео на заглавный трек доступно ниже.



Трек-лист:



"Another Sleepless Night"

"Satellite"

"On The Greatest Day"

"For The First Time Ever"

"Winterborn"

"Washed Away By Tide"

"Now Or Never"

"Into The Shades Of Gray"

"Moon From The Sky"

"Silver Dreams"

"Through Different Eyes"







