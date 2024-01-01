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*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 22
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*SLAYER вернулись! 77
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 31
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 22
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Upon Wings

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28 фев 2024 : 		 Новый сингл UPON WINGS

8 авг 2023 : 		 Новое видео UPON WINGS

1 апр 2021 : 		 Вокалист PRIMAL FEAR в новом видео UPON WINGS

16 май 2020 : 		 Гитарист SEETHER в новом видео UPON WINGS

21 дек 2019 : 		 ROB HALFORD вдохновил вокалистку UPON WINGS

18 дек 2019 : 		 Новая песня UPON WINGS

18 дек 2018 : 		 Рождественский сингл от UPON WINGS

24 апр 2015 : 		 Новое видео UPON WINGS

6 фев 2015 : 		 Новая песня UPON WINGS

6 мар 2013 : 		 Новая песня UPON WINGS

27 фев 2013 : 		 Новое видео UPON WINGS

17 янв 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового миньона UPON WINGS

10 янв 2013 : 		 Новый миньон UPON WINGS выйдет в марте

5 мар 2012 : 		 Дебютный сингл UPON WINGS
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|||| сегодня

Новый сингл UPON WINGS



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"Broken Wings", новая песня UPON WINGS, доступна для прослушивания ниже.

UPON WINGS Release New Single




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