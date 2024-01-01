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SLAYER вернулись!
77
Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак...
48
ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло...
31
Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах
26
Из SEPULTURA ушёл барабанщик
22
Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ...
20
Жена вокалиста SLAYER о предстоящих концертах
20
Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!»
18
ROB HALFORD о SLEEP TOKEN: «Сейчас нет ни одной другой групп...
13
Барабанщик KREATOR исполняет
12
Фраза, имя группы
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по
SLAYER вернулись!
77
Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак...
48
ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло...
31
Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах
26
Из SEPULTURA ушёл барабанщик
22
все новости группы
Upon Wings
США
-
http://www.uponwings.com/
28 фев 2024
:
Новый сингл UPON WINGS
8 авг 2023
:
Новое видео UPON WINGS
1 апр 2021
:
Вокалист PRIMAL FEAR в новом видео UPON WINGS
16 май 2020
:
Гитарист SEETHER в новом видео UPON WINGS
21 дек 2019
:
ROB HALFORD вдохновил вокалистку UPON WINGS
18 дек 2019
:
Новая песня UPON WINGS
18 дек 2018
:
Рождественский сингл от UPON WINGS
24 апр 2015
:
Новое видео UPON WINGS
6 фев 2015
:
Новая песня UPON WINGS
6 мар 2013
:
Новая песня UPON WINGS
27 фев 2013
:
Новое видео UPON WINGS
17 янв 2013
:
Обложка и трек-лист нового миньона UPON WINGS
10 янв 2013
:
Новый миньон UPON WINGS выйдет в марте
5 мар 2012
:
Дебютный сингл UPON WINGS
сегодня
Новый сингл UPON WINGS
"Broken Wings", новая песня UPON WINGS, доступна для прослушивания ниже.
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Рецензии
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Сообщений нет