SHRAPNEL выпустят новый альбом весной



Британская группа Shrapnel объявила, что её предстоящий альбом "In Gravity выйдет" на Candlelight Records 31 мая. В честь этого коллектив выпустил новый сингл и видеоклип "Amber Screams".



Трек-лист:



"In Gravity"

"Amber Screams"

"Guardian"

"Breaker"

"Judgement"

"Dark Age"

"Follow The Cold"

"As Above…"

"…So Below"

"Absolution"







