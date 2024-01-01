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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 31
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 23
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Shrapnel

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|||| сегодня

SHRAPNEL выпустят новый альбом весной



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Британская группа Shrapnel объявила, что её предстоящий альбом "In Gravity выйдет" на Candlelight Records 31 мая. В честь этого коллектив выпустил новый сингл и видеоклип "Amber Screams".

Трек-лист:

"In Gravity"
"Amber Screams"
"Guardian"
"Breaker"
"Judgement"
"Dark Age"
"Follow The Cold"
"As Above…"
"…So Below"
"Absolution"

SHRAPNEL To Release In Gravity Album In May;




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