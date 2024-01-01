28 фев 2024



Новое видео DEATH SCYTHE



Death Scythe выпустили видео на сингл "Ek Balam", представляющий собой эпическую смесь мелодичного дэт-металда и древних преданий майя.



Группа подробно рассказывает о легендах, вдохновивших её на создание сингла:



«"Ek Balam", музыкальная дань божеству майя, раскрывает мистическую ауру космического ягуара. На фоне небесного полотна Эк Балам предстаёт как страж ночи, хранитель времени и защитник небес. С огненными глазами и космической сущностью Эк Балам символизирует неразрывную связь между земным и небесным царствами. В тексте песни рассказывается легенда об этом божественном ягуаре, могущественном и загадочном существе, грациозно танцующем среди звёзд, резонирующем с неземной мелодией в обширном гобелене ночи».







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