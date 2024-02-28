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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 31
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Ana

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28 фев 2024 : 		 Новое видео ANA

17 янв 2024 : 		 Новое видео ANA
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Новое видео ANA



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"Ouroboros", новое видео группа ANA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Art of Letting Go", релиз которого намечен на 29 марта.

Symphonic Metal Band ANA Reveal




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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28 фев 2024
K
KillTimer
Шо за группа Комбинация с двумя бочками?
28 фев 2024
Corpsegrinder04
Вот всё бы ничего, и тёлочка путёвая и музыка более менее. Но блять эти клавишные звучат как я дочке своей в Эльдорадо за 800 рублей покупал детские,
на Enjoykin-а похожи.

просмотров: 105

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