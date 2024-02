сегодня



Новое видео SAILOR HUNTER



"Ashes", новое видео группы SAILOR HUNTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "Evolution", выходящего 24 мая 2024 года на Inverse Records.



Трек-лист:



"Ashes"

"Condemned By Creation"

"Against All Strife"

"Evolution"

В





+0 -0



просмотров: 116