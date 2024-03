сегодня



Новый альбом WHITECROSS выйдет весной



Группа WHITECROSS объявила о том, что новый альбом, получивший название "Fear No Evil ", будет выпущен на лейбле Dark Star Records.



Трек-лист:



“The Way We Rock”

“Lion Of Judah”

“Jackhammer”

“Man In The Mirror”

“Blind Man”

“Fear No Evil”

“29,000”

“Saints Of Hollywood”

“Vendetta”

“Wishing Well”

“Further On”







