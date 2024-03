сегодня



Музыканты DEAD CROSS, RETOX в CNTS



"I Won’t Work For You", новое видео группы CNTS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Thoughts & Prayers, выходящего 29 марта:



"I Won’t Work For You"

"Thoughts & Prayers"

"Smart Mouth"

"Dear Sir"

"For A Good Time (Don’t Call Her)"

"Alone"

"Eating You Alive"

"Real Truth"

"Junkie"

"Drown"







