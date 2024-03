сегодня



Видео с текстом от PENTAGRAM



"The Portal", новое видео с текстом чилийской группы PENTAGRAM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Eternal Life Of Madness", выходящего 26 апреля на Listenable.



Трек-лист:



“El Imbunche”

“Possessor”

“Omniscient Tyrant”

“The Portal”

“Eternal Life Of Madness”

“Icons Of Decay”

“Devourer Of Life”

“State Of Grace”

“The Seeds Of The Deed”

“Deus Est Machina”

“No One Shall Survive”







+0 -0



просмотров: 90