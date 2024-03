сегодня



Новый альбом BALANCE OF POWER выйдет весной



Группа BALANCE OF POWER объявила о том, что новый альбом, получивший название "Fresh From The Abyss", будет выпущен 19 апреля на лейбле Massacre Records.



Видео на трек "Abyss" можно увидеть ниже.







