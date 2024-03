все новости группы







Knocked Loose

США

-

-





10 мар 2024 : Новое видео KNOCKED LOOSE



сегодня



Новое видео KNOCKED LOOSE



"Blinding Faith", новое видео группы KNOCKED LOOSE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "You Won't Go Before You're Supposed To", выходящего десятого мая на Pure Noise Records:



01. Thirst

02. Piece By Piece

03. Suffocate (ft. Poppy)

04. Don't Reach For Me

05. Moss Covers All

06. Take Me Home

07. Slaughterhouse 2 (ft. Chris Motionless)

08. The Calm That Keeps You Awake

09. Blinding Faith

10. Sit & Mourn







+0 -0



просмотров: 62