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*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 41
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 39
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 30
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
[= ||| все новости группы



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Novareign

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|||| 3 мар 2024

Новая песня NOVAREIGN



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"Ironsides", новая песня группы NOVAREIGN, доступна для прослушивания ниже.

NOVAREIGN Release New Single вЂњIronsidesвЂќ




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