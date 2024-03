сегодня



Новый альбом INTRANCED выйдет летом



INTRANCED выпустят новую работу, получившую название Muerte y Metal, седьмого июня на High Roller Records:



"Reyes de las Tinieblas"

"Switchblade"

"Fantasy"

"I Dunno Nothin'"

"Muerte y Metal"

"Entra La Tormenta"

"Lady Lightning"

"Pulse"

"Passionate Pretender"

"See You On The Other Side"







