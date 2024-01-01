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Niklas Sundin

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5 мар 2024 : NIKLAS SUNDIN выпустил сольный альбом



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NIKLAS SUNDIN выпустил сольный альбом



"Wattudragaren", новый альбом NIKLAS SUNDIN, доступен для прослушивания ниже.



«С одной стороны, мне нравится экспериментировать с музыкой, в которой тембр и "душа" отдельных звуков так же важны, как и исполняемые ноты. С другой стороны, создание длинного и тревожного "альбома природы" — это маленький символический акт сопротивления в эпоху, когда многие музыкальные произведения, кажется, нацелены на поверхностную броскость и мгновенное удовлетворение».





<a href="https://niklassundin.bandcamp.com/album/wattudragaren">Wattudragaren by Niklas Sundin</a>





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