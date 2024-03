сегодня



Новая песня VHÄLDEMAR



“Old King’s Visions (Part VII)”, новая песня группы VHÄLDEMAR, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sanctuary Of Death", релиз которого намечен на девятое мая на MDD Records:



“Devil’s Child”

“Dreambreaker”

“Deathwalker”

“Sanctuary Of Death”

“Forevermore”

“Heavy Metal”

“Old King’s Visions (Part VII)”

“Journey To The Unknown”

“Brothers”

“The Rebel’s Law”

“The Last Flame”







