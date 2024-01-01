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Барабанщик U.D.O. / PRIMAL FEAR в ANCILLOTTI



Группа ANCILLOTTI объявила о том, что новым барабанщиком стал Francesco Jovino.



«Дорогие друзья, это непростое объявление, особенно такое... но наш оригинальный барабанщик Brian после долгих раздумий решил уйти из ANCILLOTTI по личным причинам, не имеющим ничего общего с музыкой или другими участниками группы. Мы потрясены его решением, но мы уважаем его частные и личные причины.



Brian был с ANCILLOTTI с самого начала, поэтому прощаться с братом и членом семьи нелегко, особенно с таким, но его вклад в наши студийные альбомы, турне, воспоминания и дружба никогда не будут разрушены, и после всех этих лет вместе нам будет его не хватать.



Группа и команда хотят поблагодарить тебя, Brian, за всю твою любовь и поддержку коллектива, и ты знаешь, брат...., что это никогда не будет прощанием!



Сейчас мы глубоко погружены в процесс работы над грядущим альбомом, поэтому мы с гордостью объявляем, что мы будем нести наш флаг с нашим дорогим братом Francesco Jovino в качестве нового постоянного участника и нового барабанщика ANCILLOTTI!



С ним мы давно дружим и считаем, что он не нуждается в представлении: он играл и записывал барабаны в U.D.O., немецкой группе фронтмена Accept Udo Dirkschneider, Primal Fear, а в настоящее время является барабанщиком Jorn Lande!



Francesco будет участвовать в записи нового альбома ANCILLOTTI, предстоящем туре и концертах, поэтому мы хотим поприветствовать Francesco в семье ANCILLOTTI. Francesco — потрясающий барабанщик и замечательный парень, так что мы уверены, что он именно тот человек, который может заменить Brian в группе... Добро пожаловать на борт, брат!



Как только это станет возможным, ANCILLOTTI вернутся на сцену для нескольких живых выступлений, не совсем туров, во время которых мы впервые исполним специальный сет-лист с Cesco за барабанами, возможно, сыграем несколько новых песен с грядущего нового альбома!



Крепко обнимаем всех вас, благодарим за поддержку на протяжении всех этих лет и следите за нашими социальными страницами, чтобы узнать все новости о группе... мы уже близко!»







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