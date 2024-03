все новости группы







6 мар 2024 : Новое видео GRAND SLAM



Новое видео GRAND SLAM



"There Goes My Heart", новое видео группы GRAND SLAM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Wheel Of Fortune:



"There Goes My Heart"

"Starcrossed Lovers"

"Come Together (In Harlem)"

"Trail Of Tears"

"Feeling Is Strong (Jo's Song)"

"Spitfire"

"I Wanna Know!"

"Pirate Song"

"Afterlife"

"Wheel Of Fortune"







