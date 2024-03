сегодня



Новая песня ATTACKER



"The Mighty Have Fallen", новая песня группы ATTACKER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома The God Particle, релиз которого запланирован на 12 апреля на Cruz Del Sur Music:



“Knights Of Terror”

“Curse Of Creation”

“Stigmatized”

“River Of Souls”

“Kingdom Of Iron”

“World In Flames”

“The Mighty Have Fallen”

“The God Particle”







+1 -0



просмотров: 68