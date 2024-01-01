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*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 42
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 34
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Новое видео ACCEPT 20
*BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного» 18
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Katla

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Страна
IcelandИсландия
Стиль
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KATLA на Napalm Records



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Napalm Records сообщили о заключении контракта с группой KATLA.

«Napalm Records — это плеяда легенд и чертовски крутой рекорд-лейбл. Присоединение к Napalm как промоутерской, так и звукозаписывающей стороны лейбла кажется нам просто идеальным вариантом, который мы с радостью готовы привести в движение и запустить. Приготовьтесь к тяжелым мелодиям и убийственным шоу! Да здравствуют Любовь и Сатана!»

Scandinavian Doom Metal Trio KATLA Signs Worldwide Contract With Napalm Records




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