11 мар 2024



Новый альбом THE WARNING выйдет летом



THE WARNING сообщили о том, что новая пластинка получила название "Keep Me Fed" и будет выпущена 28 июня на Lava/Republic Records. Видео на первые два сингла из этого релиза, "Hell You Call A Dream" и "Qué Más Quieres", доступны ниже.







