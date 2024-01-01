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*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 35
*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
*SEPULTURA открыла тур 16
*METALLICA выступит на вечере Элтона Джона 14
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MJM

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|||| 9 мар 2024

Видео с текстом от MJM



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MJM опубликовали официальное видео с текстом к обновленному варианту "Live It Up".

Canada's MJM Release Powered-Up Version Of "Live It Up" Single Feat. TIM "RIPPER" OWENS; Lyric Video




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