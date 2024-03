сегодня



Новая песня FUNERAL LEECH



"Ceaseless Wheel Of Becoming", новая песня группы FUNERAL LEECH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Illusion Of Time, выход которого запланирован на пятое апреля на Carbonized Records:



"…And The Sky Wept"

"Ceaseless Wheel Of Becoming"

"Penance"

"Chronofixion"

"The Tower"







